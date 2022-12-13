Выдача сертификата соответствия Евро-4 электронизирована - ГТК Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане электронизирован процесс выдачи сертификата соответствия Евро-4.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что электронизирован процесс проведения таможенной экспертизы.

"Заключения о товарах, отправленных на экспертизу, будут предоставляться онлайн. Этот порядок упростит таможенную процедуру”, - отметил Багиров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)