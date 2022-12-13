В Азербайджане государством будут финансироваться 50% расходов на патентование изобретений (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государством будут финансироваться 50 процентов расходов на патентование изобретений и полезных моделей.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее постановление.

Согласно постановлению, 50 процентов расходов, понесенных правообладателями-гражданами Азербайджана на патентование изобретений и полезных моделей в зарубежных государствах посредством международной патентной системы (РСТ) и их сохранение в силе в течение трех лет, будут профинансированы государством.

Данное решение простимулирует изобретательскую деятельность, получение правообладателями, являющимися гражданами Азербайджанской Республики, международных патентов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)