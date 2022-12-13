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Вносятся изменения в Таможенный кодекс Азербайджана (Дополнено)

Экономика Материалы 13 декабря 2022 19:28 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 11:19)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут утверждены новые правила касательно методов расчета таможенной стоимости товара.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в Таможенный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, новые правила касательно методов расчета таможенной стоимости товара будут утверждены в целях формирования единой практики в области расчета таможенной стоимости, предотвращения злоупотреблений и других негативных явлений в этой сфере.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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