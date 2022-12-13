В Азербайджане определяются новые правила в сфере таможенного декларирования товаров (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 11:16 )

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в сфере налогов и таможенных пошлин на импортируемые товары будут применяться новые правила.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в Таможенный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, согласно предлагаемому изменению, поступившее в таможенный орган заявление (декларация) о ввозе товара рассматривается в течение одного дня. При необходимости внесения соответствующих корректировок в таможенную стоимость пропуска товара таможенный орган обязан представить декларанту уведомление об этом в течение 24 часов с момента представления декларации в таможенный орган. Если в течение 24 часов таможенная стоимость товара не будет подтверждена, заявитель сможет обратиться в таможенный орган (в том числе в электронном виде) в связи с пропуском товара.

(Перевод: Нубар Кулузаде)