Создание цифровой таможенной системы - наша главная цель - Шахин Багиров (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 16:00)

БАКУ /Trend/ - Создание цифровой таможенной системы - наша главная цель.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в этом направлении уже предпринимаются меры и есть достижения.

"Однако этого недостаточно, необходимо обновить İT-инфраструктуру, чтобы успешно противостоять любым хакерским атакам. В связи с этим предпринято обращение в правительство об инвестициях в расширение İT-инфраструктуры", - добавил Багиров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)