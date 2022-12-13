Состоялась встреча министров транспорта Азербайджана, Туркменистана и Турции (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял участие в состоявшейся в Туркменистане встрече министров транспорта Туркменистана, Азербайджана и Турции.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве.

Согласно информации, Рашад Набиев, выступая на встрече, отметил, что Азербайджан является инициатором ряда крупных региональных транспортных и коммуникационных проектов.

“Южный газовый коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Алятская свободная экономическая зона – все эти проекты рассчитаны на более широкое региональное сотрудничество и превращают нашу страну в международный транспортный хаб", - сказал он.

Также было подчеркнуто, что одним из факторов, который может оказать существенное влияние на расширение транзитного потенциала Среднего коридора и привести к стратегическим изменениям в транспортно-коммуникационной карте региона, может стать открытие Зангезурского коридора в кратчайшие сроки. Зангезурский коридор, являясь самым коротким и безопасным транзитным путем, обеспечит диверсификацию транспортных связей Китая и стран Центральной Азии в европейском направлении, создаст возможность увеличения пропускной способности по транзитным маршрутам Восток-Запад, Север-Юг.

Общая цель заключается в том, чтобы максимально воспользоваться транспортным потенциалом региона. Взаимодополняемость транспортных систем стран будет способствовать их устойчивому экономическому росту, сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)