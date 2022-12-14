Владельцы новых карт NeoKart Visa получат 2-кратный кэшбэк!

Банк Республика, один из ведущих банков страны, в преддверии Нового года продолжает радовать своих клиентов интересными и выгодными акциями.

Neo, подаривший за короткий период времени клиентам крупные суммы кэшбэка, много миль, мобильный интернет и минуты разговора, представил для своих клиентов новый выбор - NeoKart Visa! Другими словами, теперь клиенты смогут приобрести карту «NeoKart» со многими преимуществами на базе Visa.

Кроме того, в рамках новой акции, которая продлится до 15 февраля 2023 года, клиенты, приобретшие карту NeoKart Visa, получат 2-кратный «Welcome bonus», а также при оплате картой 2-кратный NeoBonus!

Новая карта сочетает в себе все преимущества мирового лидера индустрии цифровых платежей Visa и удобства услуг Банка Республика. Владельцы новых карт при оплате через POS-терминалы в любой точке мира или совершении онлайн-покупок получат NeoBonus от Банка Республика. Затем клиенты с помощью приложения «Mobil Şöbə» смогут обменять заработанные NeoBonus на кэшбэк, мили, мобильный интернет и минуты разговора. Сочетая в себе множество функций, NeoKart также будет приносить клиентам дополнительный ежемесячный процентный доход до 5% на остаток карточного счета!

Дебетовая карта NeoKart представлена в 3-х валютах (AZN/USD/EUR) и выдается сроком на 36 месяцев в 2 видах: NeoKart Standard и NeoKart Premium. Комиссия за снятие наличных по карте в сети банкоматов банка составляет 0%. Кроме того, есть возможность обналичивать без комиссии в сети банкоматов других банков страны. Вдобавок владельцы NeoKart могут получить кредитную линию до 15.000 манатов с льготным периодом 45 дней.

Для получения NeoKart Visa приходить в банк не обязательно. При онлайн-заказе, нужная карта будет доставлена Вам ​​по указанному адресу бесплатно всего за 3 дня.

Вы можете заказать NeoKart онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kart» на номер 050 6 144 144.