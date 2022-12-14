Продвижение женщин-предпринимателей - один из приоритетов - Орхан Мамедов (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Поощрение женщин к самозанятости и предпринимательской деятельности, поддержка развития женского предпринимательства являются одними из приоритетных направлений деятельности Агентства по развитию МСБ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня на общественных слушаниях с участием комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей и комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству на тему "Женское предпринимательство в законодательстве: возможности и перспективы" председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

Он отметил, что в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы определены вопросы улучшения доступа женщин к экономическим возможностям, повышения их экономической активности в динамичном, инклюзивном обществе. В настоящее время как на глобальном уровне, так и в Азербайджане наблюдается рост женского предпринимательства, женщины все больше заинтересованы в создании малого бизнеса, в самозанятости. Согласно статистике, женщины составляют более 21 процента индивидуальных предпринимателей. Реализация мер по поддержке вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность предусмотрена в первой Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, реализация которой охватывает 2022-2026 годы.

Мамедов отметил, что, как известно, 2 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был принят законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства". В проекте определены основные цели и направления государственной политики в области развития микро -, малого и среднего предпринимательства, что нашло отражение и в оказании государственной поддержки продвижению женского предпринимательства. Этот закон послужит дальнейшему ускорению развития предпринимательства в стране, в том числе женского предпринимательства, сказал он.

Как подчеркнул председатель правления Агентства, поощрение женщин к самозанятости и предпринимательской деятельности, поддержка развития женского предпринимательства являются одними из приоритетных направлений деятельности Агентства по развитию МСБ. С этой целью Агентством осуществляются соответствующие мероприятия. Женщины, желающие начать предпринимательскую деятельность, используют такие возможности, предоставляемые Агентством, как обучение, консультации, международное повышение квалификации, доступ к финансовым ресурсам и рынкам сбыта, гранты, участие в выставках, исследование внутреннего рынка, получение стартап-сертификата и т. д. Регулярно организуются просветительские мероприятия для информирования женщин о предпринимательской деятельности, инновациях в этой сфере, механизмах поддержки. В Общественном совете при Агентстве также представлена Ассоциация развития женского предпринимательства.