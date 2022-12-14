AccessBank в Габале! (ФОТО)

К своему 20-летнему юбилею AccessBank открывает 31-й филиал в Габале. Новый филиал расположен в центре города – на проспекте Гейдара Алиева, 185 Б. В Габалинском филиале клиентам предлагаются такие банковские услуги, как внесение вкладов, получение различных видов кредитов и платежных карт.

В прошлом году AccessBank начал проект по обновлению и расширению сети филиалов. В Бинагадинском, Мардаканском и Лянкяранском филиалах уже проведены работы по реконструкции, открыты новые филиалы в Шамкире и Нахичевани.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 31 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 16 - в регионах страны.

Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).