Значимость Азербайджана для ЕС и дальше будет расти - посол Германии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал еще более важным игроком для Европы с началом войны в Украине.

Как передает Trend в среду, об этом сказал сегодня посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман в ходе лекции в университете ADA на тему: "Председательство Германии в "Большой семерке (G7)" в 2022 году".

По его мнению, значимость Азербайджана для стран ЕС и дальше будет расти.

"Азербайджан может наращивать потенциал не только в углеводородах, но и в "зеленой энергетике". Потенциал "зеленой" электроэнергии в Азербайджане очень высок", - отметил посол.