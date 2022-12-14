Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Значимость Азербайджана для ЕС и дальше будет расти - посол Германии

Экономика Материалы 14 декабря 2022 15:56 (UTC +04:00)
Значимость Азербайджана для ЕС и дальше будет расти - посол Германии

Читайте Trend в

Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал еще более важным игроком для Европы с началом войны в Украине.

Как передает Trend в среду, об этом сказал сегодня посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман в ходе лекции в университете ADA на тему: "Председательство Германии в "Большой семерке (G7)" в 2022 году".

По его мнению, значимость Азербайджана для стран ЕС и дальше будет расти.

"Азербайджан может наращивать потенциал не только в углеводородах, но и в "зеленой энергетике". Потенциал "зеленой" электроэнергии в Азербайджане очень высок", - отметил посол.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости