7% дополнительных бонусов Fayda при оплате любой картой АВВ!

БАКУ/Trend/ - Приложение ABB mobile, предоставляющее своим пользователям множество удобных и оперативных услуг, в очередной раз порадует клиентов добавочными бонусами Fayda.

С 1 декабря пользователи АВВ mobile смогут получить больше Fayda при выборе одной из 4-ех предлагаемых категорий - «Кафе/Ресторан», «Автомобильные заправочные станции (АЗС)», «Продуктовые магазины» и «Магазины одежды». Таким образом оплаты, произведенные посредством POS-терминала в течение декабря, принесут пользователю добавочные Fayda. Оплаты, совершеннные посредством ABB mobile, принесут дополнительные 5% бонусов на АЗС, в магазинах одежды, кафе и ресторанах, а также 3% в продуктовых магазинах. При оплате платежными картами Mastercard объем начисляемых дополнительных бонусов Fayda повышается с 2% до 7%. Платежи по категориям, не входящим в указанный список, будут рассчитываться по прежнему тарифу.

Оплату можно осуществлять любой картой АВВ, включая пенсионную. Лица, не являющиеся пользователями ABB mobile также могут воспользоваться этой возможностью, создав в приложении на беслатной основе цифровую карту.

Fayda - это программа лояльности ABB, благодаря которой пользователи имеют возможность приобретать бонусы в результате различных оплат через ABB mobile, затем использовать эти бонусы при совершении других оплат либо обменивать их на предлагаемые подарки. Получить подробную информацию о Fayda возможно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.