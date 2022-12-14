Состоялся азербайджано-швейцарский бизнес-форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Министерства экономики 14 декабря в Баку состоялся азербайджано-швейцарский бизнес-форум. Мероприятие организовано Агентством развития малого и среднего бизнеса(KOBIA) при Министерстве экономики и Агентством поощрения экспорта и инвестиций – AZPROMO.

На бизнес-форуме приняли участие официальные лица, предприниматели из сферы промышленности,в том числе сельского хозяйства, ИКТ, пищевой промышленности, здравоохранения, строительства, логистики, транспорта, финансов и прочих направлениях.

Выступая на форуме, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Швейцарской Конфедерацией, которым в этом году исполнилось 30 лет, и проинформировал участников мероприятия о текущем состоянии экономических и торговых связей между странами. Первый заместитель министра подчеркнул, что бизнес-форум будет способствовать расширению экономического партнёрства и созданию новых возможностей.

Сопредседатель Совместной комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республикии Федеральным советом Швейцарии, представитель Федерального совета по торговым соглашениям Швейцарской Конфедерации, начальник отдела двусторонних экономических связей Государственного секретариата по экономическим вопросам Эрвин Боллингер отметил, что деловые круги Швейцарии заинтересованы в развитии связей с Азербайджаном, и поделился своим видением возможных направлений для расширения сотрудничества.

Председатель правления KOBIA Орхан Мамедов рассказал о поддержке,которое агентство может оказать иностранным предпринимателям, желающим начать бизнес в Азербайджане. Он отметил, что KOBIA способствовать поиску местных партнёров, реализации совместных проектов с МСБ и по другим направлениям.

Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев отметил важность развития отношений между деловыми кругами Азербайджана и Швейцарии и проинформировал о предпринимаемых мерах по продвижению бренда «MadeinAzerbaijan».

Председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров выступил с презентацией инвестиционного потенциала экономической зоны, заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров рассказал о деловых и инвестиционных возможностях в Азербайджане, президент Швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты(SACCI) Клод Хаеги,управляющий директор Швейцарской объединенной торговой палаты(JCC) Дорит Саллис, глава азербайджанского филиала JCC Лейла Багирзаде, главный исполнительный директор ISR Holding и сопредседатель операционного комитета SACCI Рауф Халилов выступили с докладами о сотрудничестве между деловыми людьми двух стран.

В рамках форума предприниматели провели двусторонние встречи, состоялись обсуждения по расширению партнёрства и налаживанию новых связей