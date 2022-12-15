Сотрудничество Азербайджана и ЕС в области экономики плодотворно - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ЕС плодотворно сотрудничали в этом году в области экономики, торговли, образования.

Как передает Trend в четверг, об этом сказал Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе пресс-конференции, посвящённой результатам сотрудничества ЕС и Азербайджана по итогам 2022 года.

В начале выступления Михалко отметил стратегическую значимость партнерства ЕС и Азербайджана.

Он упомянул об объявленном ранее в этом году экономическом и инвестиционном плане ЕС по мобилизации 2 млрд евро для поддержки в Азербайджане проектов, направленных на ускорение экономического развития, путем создания рабочих мест, стимуляции "зеленого" и цифрового перехода.

Говоря о сотрудничестве в области энергетики, он упомянул, что ключевым моментом стал визит Председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, в ходе которого был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. Данное соглашение будет способствовать не только поставкам газа из Азербайджана в ЕС, но также ориентирован на "зеленом" развитии Азербайджана.