«AccessBank имеет очень прочную основу для дальнейшего устойчивого роста»: Джордж Рубли, Член Наблюдательного Совета AccessBank

Г-н Рубли, вы представляете Азиатский Банк Развития; что Вы можете рассказать нам о деятельности АБР в Азербайджане и о том, как инвестиции АБР в AccessBank соответствуют мандату этого международного финансового института в Азербайджане?

С начала своей деятельности в Азербайджане в 1999 году, АБР предоставил около 5,2 миллиарда долларов США государственному и частному секторам страны, а также претворил в жизнь многочисленные проекты технической помощи для улучшения операционной среды для дальнейшей экономической диверсификации, социальной инклюзивности и экологической устойчивости. АБР сотрудничает с Азербайджаном в различных секторах - от энергетики и финансов до здравоохранения и образования.

Присутствие АБР в ряду акционеров, является результатом нашего желания способствовать тому, чтобы AccessBank, поддерживающий по всей стране малое предпринимательство и сельскохозяйственный сектор, оставался ценным вкладчиком в дальнейшее развитие экономики страны.

После 2015 года AccessBank-у пришлось преодолеть определенные препятствия, однако на сегодняшний день банк, обслуживая свою клиентскую базу, имеет очень прочную основу для дальнейшего устойчивого роста.

Что означает для АБР финансовая доступность на развивающихся рынках (включая Азербайджан)? Это предоставление большему количеству людей доступа к банковским услугам или нечто большее?

Финансовая доступность, то есть предоставление различным слоям населения доступа к финансовым средствам, включает в себя множество компонентов, включая социальные, географические и относящиеся к бизнесу. Чем выше уровень финансовой доступности, тем больше потенциал для экономического роста, который в свою очередь увеличивает доход, максимально отдаляет население от черты бедности и повышает экономическую устойчивость государства.

Что Азиатский Банк Развития ожидает в ближайшие 5 лет от AccessBank-а, крупнейшим акционером которого является?

Улучшения ключевых показателей, таких как качество портфеля, достаточность капитала и прибыльность, – для того, чтобы обеспечить и устойчивую рентабельность капитала, и широкий спектр услуг для клиентов. Я уверен, что вся команда банка, включая и штат головного офиса и сотрудников филиалов по всей стране, оправдают наши ожидания и даже добьются еще большего.