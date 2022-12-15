Азербайджан обсуждает с катарской компанией проекты в сфере энергетики - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество с катарской компанией "Nebras Power" откроет новые возможности для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане

Как передает Trend в четверг, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Катара.

"В настоящее время мы обсуждаем сотрудничество с катарской компанией "Nebras Power" о реализации нескольких проектов в сфере энергетики, а также строительстве газотурбинной электростанции в Яшме", - подчеркнул Шахбазов.

По его словам, задачи министерства энергетики Азербайджана включают в себя развитие освобожденных территорий путем их превращения в "зеленую" энергетическую зону, а также достижения "зеленого роста".

"Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане, и сотрудничество с катарской компанией "Nebras Power" откроет новые возможности", - добавил Шахбазов