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Катар заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном - посол

Экономика Материалы 15 декабря 2022 21:13 (UTC +04:00)
Катар заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном - посол

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БАКУ /Trend/ - Катар заинтересован в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном.

Как передает Trend в четверг, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Аль Хинзаб во время выступления на мероприятии, посвящённом национальному празднику Государства Катар.

По его словам, Катар привержен развитию отношений с Азербайджаном и дальнейшему укреплению партнерства путем содействия увеличению товарооборота двух стран и инвестиционных возможностей.

"Мы гордимся высоким уровнем двусторонних отношений с братским Азербайджаном. В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических связей, построенных на основе сотрудничества и взаимных интересов и подкрепленных взаимным уважением и доверием между двумя странами", - сказал посол.

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