Повышение на основе индексации с начала 2023 года коснется всех пенсий (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - При повышении пенсий принят единый метод индексации.

Утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым новый закон "О внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях", является очередным шагом по усилению социальной защиты пенсионеров.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, новый закон обеспечивает единый, равный подход для увеличения всех видов пенсий с начала следующего года, путем индексации.

Если ранее пенсии пенсионеров, получающих надбавку за служебный стаж (госслужащие, военные и лица со специальными должностями), росла при росте зарплат в прежней сфере их занятости, впредь эти пенсии, как и другие, будут индексироваться и расти в начале каждого года. В результате пенсии этих лиц также будут ежегодно увеличиваться.

С другой стороны, ежемесячные 10 процентов, выплачиваемые получающим пенсию на особых условиях, и сумма, приходящаяся на каждый месяц (16,67 манатов в месяц) от 200 манатов финансовой помощи, выплачиваемых ежегодно пенсионерам, получающим пенсию на общих условиях, с 1 января 2023 года войдут в состав их пенсий. После этого окончательные размеры пенсий будут проиндексированы и увеличены в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы за 2022 год.

Например, если пенсия лица, которому назначена пенсия на особых условиях, составляет 1000 манатов, то в этом году к этой итоговой сумме (1 100 манатов) будет добавлено повышение до процента индексации, рассчитанное на 1 100 манатов вместе с ежемесячной материальной помощью в размере 10 процентов (100 манатов) в качестве дополнительной поддержки.

Отметим, что за 10 лет пенсия лиц, получающих пенсию на общих основаниях, увеличилась примерно на 98 процентов, в то время как пенсия лиц, входящих в вышеуказанную категорию, только на 70 процентов.

А это говорит о том, что переход на единый метод индексации способствует устойчивому росту пенсий, является более эффективным и отвечает интересам лиц, выходящих на пенсию на особых условиях.

В то же время ежегодное повышение пенсий путем их индексации осуществляется в электронном виде, а пенсии, назначенные на особых условиях, также будут повышены через электронную систему со следующего года. Таким образом, облегчением административной составляющей соответствующих учреждений в этой сфере, также будет устранена обязанность связанная с повышением заработной платы.

А также после назначения пенсии государственным служащим, военнослужащим и другим лицам этой категории, если они проработали не менее 6 лет (или работали некоторое время после назначения пенсии или больше не работали), к общей сумме накопленного ими капитала добавится прибавка, которая будет рассчитываться исходя из накопленного капитала и приведет к формированию более высоких пенсий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)