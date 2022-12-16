В Азербайджане разрабатывается нацстратегия в сфере искусственного интеллекта (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается национальная стратегия развития искусственного интеллекта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала на пресс-конференции заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.

По ее словам, стратегия должна быть готова в 2023 году.

Велиева также рассказала о проделанной работе по разработке стратегии развития многих государственных структур.

"До сих пор многие государственные учреждения проделали определенную работу в этом направлении. Однако она не соответствовала цели. Мы можем определить дорожную карту в поддержку государственных учреждений. Процесс с Министерством энергетики в этом направлении завершен и находится на стадии обсуждения. Есть и другие министерства, которые ждут своего череда".

(Перевод: Нубар Кулузаде)