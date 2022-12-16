Названы сроки завершения ремонтных работ на водохранилище "Хачинчай" (ФОТО) (Дополнено)

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АГДАМ /Trend/ - К октябрю следующего года ремонтно-восстановительные работы на водохранилище "Хачинчай" будут завершены.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня заявил журналистам во время медиатура на водохранилище "Хачинчай" заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов.

Он сказал, что в настоящее время на водохранилище проводятся бетонные работы.

Хачинчайское водохранилище было построено в 1964 году, и берет свое начало примерно с высоты 1 800 метров над уровнем моря. Источником реки являются грунтовые, подземные и дождевые воды. Строительство Хачинчайского водохранилища обеспечило водой 7 000 гектаров посевных площадей Агдамского района. После освобождения наших земель от оккупации в 2020 году, Президент подписал распоряжение о создании Государственной водной комиссии. После осмотра водохранилища комиссией выяснилось, что оно практически непригодено для использования, полностью разрушено армянами. Дамба также находилась в аварийном состоянии.

"В первую очередь территория была очищена от мин, затем подготовлено экономико-техническое основание и проектно-сметная документация, начаты ремонтно-восстановительные работы. Ремонтно-реставрационные работы проводятся строительной компанией Körpü Bina. Только бетонная часть откоса плотины была размыта примерно на 80 000 квадратных метров. До настоящего времени было выполнено около 80% реставрационных работ.

В дополнение к работам, проделанным на склоне, начато восстановление водозаборных сооружений, разрушенных армянами", - сказал Асланов.

Он отметил, что в аварийном водозаборе дамбы также проводятся восстановительные работы.

"Пропускная способность магистрального канала на участке протяженностью 7 километров составляет 3,2 кубометра в секунду. Здесь также начались работы по бетонированию. Мы предполагаем, что работы будут полностью завершены к октябрю следующего года. В настоящее время применяется двухсменный режим работы"- сказал Асланов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)