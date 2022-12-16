Цифровая подпись SİMA теперь в ABB mobile!

БАКУ/Trend/ - В целях облегчения работы клиентов и усиления мер безопасности, банк АВВ продолжает процессы интеграции с партнерами.

Цифровая облачная подпись нового поколения SİMA, созданная ООО «AzInTelecom», действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, теперь также доступна в приложении ABB mobile. SİMA работает по технологии распознавания лиц. Благодаря ей пользователи ABB mobile могут мгновенно вносить изменения в свою личную информацию. До этого обработка изменений данных занимала до 3 дней.

SİMA дает возможность пользоваться не только банковским сервисом, но и электронными услугами в других сферах. К ним относятся все цифровые сервисы, требующие авторизации в виде подписи гражданина. Для получения подписи достаточно скачать приложение SİMA на мобильное устройство и пройти регистрацию. Цифровая подпись нового поколения имеет преимущества как для граждан, так и для лиц, предоставляющих услуги. Ряд преимуществ включает в себя сокращение финансовых затрат и экономию времени.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.