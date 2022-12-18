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Соглашение о поставках электроэнергии принесет новые экономические выгоды - еврокомиссар

Экономика Материалы 18 декабря 2022 11:34 (UTC +04:00)
Соглашение о поставках электроэнергии принесет новые экономические выгоды - еврокомиссар

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend - Соглашение о поставках электроэнергии принесет новые экономические и социальные выгоды.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархеи.

Он отметил, что в рамках Европейского инвестиционного плана на сумму 17 миллиардов евро Еврокомиссия, Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта подводного энергетического кабеля в Черном море.

“Я всегда радуюсь, когда вижу, как осуществляются наши планы. Объединяясь на благо всех, мы приносим взаимные экономические и социальные выгоды. Европа доставляет!”, - написал он.

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