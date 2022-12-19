Вносятся изменения в Налоговый кодекс Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие деятельность по системной интеграции, разработке и развитию программного обеспечения вне парка технологий, получат статус резидента Парка технологий и на этой основе будут пользоваться налоговыми льготами.

Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос нашел свое отражение в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, в отношение данной категории налогоплательщиков будут применяться следующие налоговые льготы:

Системная интеграция, применение льгот по подоходному налогу к физическим лицам, работающим на налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по разработке и развитию программного обеспечения (0 процентов при ежемесячном доходе до 8000 манатов, 5 процентов от суммы свыше 8000 манатов в течение 3 лет с 1 января 2023 года; 5 процентов от суммы ежемесячного дохода в течение 7 лет с 1 января 2026 года);

Освобождение физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в данной сфере, от подоходного налога, а юридических лиц – от налога на прибыль, полученную от этой деятельности (в том числе от оказания услуг по совершенствованию, технической поддержке и обучению покупателей);

Освобождение от налога на дивиденды, выплачиваемых лицами, работающими в данной сфере, у источника выплаты в течение 10 лет с отчетного года, в котором было получено свидетельство о регистрации технопарка;

Освобождение от налога на имущество и землю к лицам, осуществляющим деятельность в данной сфере.

(Перевод: Нубар Кулузаде)