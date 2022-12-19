Мовлан Пашаев выступил на Ежегодном Саммите Инноваций 2022 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Управляющий партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев принял участие в панельной дискуссии в рамках первого Инновационного Саммита 2022, организованного PASHA Holding при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития. Саммит состоялся на площадке Бакинского конгресс-центра 13 декабря 2022 года.

Темой панельной дискуссии стала «Энергия в Net Zero World» (инициатива по обеспечению нулевой эмиссии углерода). В дискуссии приняли участие бывший главный исполнительный директор (СЕО) компании Shell Йерун ван дер Веер, вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли, вице-президент SOCAR Заур Гурбанов, управляющий директор и председатель TotalEnergies Регис Агут. Модератором дискуссии выступил советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов.

Мовлан Пашаев рассказал о влиянии технологий на изменение климата, глобальных тенденциях в области инноваций и инвестициях в новейшие технологии будущего. Он также поделился примерами того, как PwC помогает клиентам уменьшить их воздействие на климат, а также решить вторую часть уравнения – уменьшить влияние климатический изменений на них самих.

«Согласно результатам проведенного PwC опроса руководителей крупнейших компаний, более 50 % предприятий полагают, что будущая стратегия в обязательном прядке должна охватывать инновации. Однако для стимуляции инноваций необходима развитая экосистема с надлежащими возможностями и ресурсами» - отметил Мовлан Пашаев.

Как сообщество профессионалов, занимающихся решением актуальных проблем, мы помогаем нашим клиентам устранить этот недостаток, помогая им осознать реальные риски, которые представляет изменение климата для их бизнеса.

На саммите присутствовали ведущие специалисты и компании в сфере технологий, а также инновационно ориентированные стартапы, что создало для них возможность принять участие в профессиональных дискуссиях, обмене идеями и опытом и тем самым поддержать формирование инновационной экосистемы в стране и регионе.