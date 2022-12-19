Завершен капремонт дороги "Баксол" в бакинском поселке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги "Баксол" в поселке М.А.Расулзаде Бинагадинского района города Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, дорога "Баксол" протяженностью 3,21 километра ремонтировалась поэтапно.

Было отмечено, что в соответствии с "Инвестиционной программой" на 2022 год в Бинагадинском районе проводятся работы по ремонту улиц и дорог, общая протяженность которых составляет 13,06 километра.

В 2021 году в Бинагадинском районе были отремонтированы улицы и дороги общей протяженностью 15,4 км.