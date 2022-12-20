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Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)

Экономика Материалы 20 декабря 2022 10:08 (UTC +04:00)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Почтовый оператор Азербайджана - ООО «Азерпочт» - выпускает в обращение коллекцию марок, посвященную "Году города Шуша".

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал в ходе брифинга председатель Правления ООО "Азерпочт" Афган Джалилов.

Он отметил, что одним из мероприятий, предусмотренных распоряжением Президента Азербайджана «Об объявлении 2022 года «Годом города Шуша» в Азербайджане от 5 января 2022 года, стал выпуск в обращение марок и конвертов на тему «Шуша 270 лет».

«Согласно плану мероприятий, «Азерпочт», действующая при Министерстве цифрового развития и транспорта, выпустит в обращение коллекцию из 21 наименований различных марок на тему “Шуша 270 лет”. Тематические марки "Шуша 270 лет" изображают Шушу с 5 разных сторон», - сказал он.

Джалилов подчеркнул, что тематические марки охватывают архитектуру, литературу, этническую и музыкальную культуру, флору и фауну города Шуша.

Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году города Шуша (ФОТО)
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