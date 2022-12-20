Престижный конкурс «Предприниматель Года» проводится компанией EY Azerbaijan уже в четвертый раз

Компания EY принимает заявки для участия в конкурсе ‘EY Entrepreneur Of The Year™’ («Предприниматель Года») в Азербайджане. Основанный компанией EY конкурс "Предприниматель года" является самой престижной в мире программой по вручению предпринимателям бизнес-наград.

В этом году конкурс нацелен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании и предприниматели, представляющие самые разные отрасли, приглашаются подать заявку – их прием будет закрыт 31 декабря 2022 года. Победитель конкурса будет объявлен на торжественной церемонии в феврале 2023 года.

Кто может участвовать в конкурсе?

Для участия в конкурсе кандидат должен отвечать следующим критериям:

Быть основателем азербайджанской компании или партнером с долей в компании минимум 20%, а также входить в ее руководящий состав

Нести основную ответственность за развитие своего предприятия и принимать активное участие в управлении бизнесом

Компания участника должна существовать на рынке не менее двух лет и иметь оборот от 300 тысяч до 30 миллионов манат

Для подробной информации о критериях отбора и условиях участия в конкурсе, пройдите по ссылке www.eoy.az

Как будет определен победитель?

Компания EY выступает организатором конкурса, но не влияет на выбор победителей. Их будут определять члены независимого жюри, состоящего их известных представителей делового сообщества и экспертов международных финансово-кредитных организаций.

Партнеры и спонсоры

Конкурс "Предприниматель года" на 2022–2023 годы спонсируется и поддерживается ABB, bp и Veyseloglu Group of Companies (VGC). Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) является стратегическим партнером конкурса. Его также поддерживают AZPROMO и EKVITA.

Конкурс «Предприниматель года» компании EY представляет собой уникальное состязание, призванное отметить успехи предпринимательской деятельности людей, которые вдохновляют других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Как первый и единственный конкурс подобного рода «Предприниматель года» направлен на признание вклада местных предпринимателей в национальную и глобальную экономику и содействие подъему предпринимательской активности и экономическому росту в странах-участницах конкурса.