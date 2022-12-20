Кредитная кампания для государственных служащих

БАКУ/Trend/ - AccessBank запускает кампанию для государственных служащих. Согласно новой акции, госслужащие, в зависимости от размера заработной платы, могут получить кредит в размере до 40 тысяч манатов без комиссии - по годовой процентной ставке от 13%.

Для заказа кредита онлайн можно пройти по ссылке: https://bit.ly/3PAh3qV

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а или связаться с контактным центром банка по номеру 151. Информация о других продуктах и услугах банка доступна на веб-сайте банка accessbank.az, а также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn)