Мосбиржа запустит торги азербайджанским манатом

БАКУ/Trend/ - Московская биржа планирует в 2023 году запустить на валютном рынке торги азербайджанским манатом, сообщил журналистам председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, передает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

"В планах на 2023 год - запуск торгов дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом. Все эти валюты крупных внешнеторговых партнеров России", - сказал он.

Денисов подчеркнул, что смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов торгов в долларах и евро стало ключевым трендом на валютном рынке.

Управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов также отметил, что на фоне растущего спроса на национальные валюты биржа планирует в следующем году запустить на срочном рынке фьючерсы на пары "турецкая лира - российский рубль", "гонконгский доллар - российский рубль" и "доллар США - китайский юань".