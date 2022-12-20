В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ (ФОТО)(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Государственного таможенного комитета, Общественного совета при Агентстве и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана состоялись общественные обсуждения на тему "Таможенные реформы: вызовы и возможности".

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, в мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур, бизнес-ассоциаций и предприниматели.

Председатель Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ Фархад Гарашев отметил, что в течение 2022 года Советом было проведено восемь общественных обсуждений, и проведение таких мероприятий с целью укрепления государственно-частного сотрудничества, а также изучения проблем, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства, будет продолжено.

Первый зампредседателя Государственного таможенного комитета, временно исполняющий обязанности председателя генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров, подчеркнув важность подобных общественных дискуссий, рассказал о реформах, проводимых в таможенной системе. Он отметил, что для повышения эффективности деятельности в таможенной сфере учитываются мнения и предложения предпринимателей.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов сказал, что для информирования предпринимателей о таможенных процедурах, обсуждения возникающих трудностей Агентством на различных платформах регулярно проводятся мероприятия с участием представителей Государственного таможенного комитета. Было подчеркнуто, что с участием соответствующих государственных структур, в том числе Государственного таможенного комитета, и предпринимателей в 2022 году было проведено 6 отраслевых встреч и просветительских мероприятий, в которых приняли участие около 200 предпринимателей. Мамедов также проинформировал о поступивших от предпринимателей предложениях, ожиданиях по упрощению таможенных процедур.

На мероприятии были выслушаны предложения предпринимателей, представители соответствующих государственных структур ответили на их вопросы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)