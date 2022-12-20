Нужно пересмотреть процедуры, чтобы сделать "зеленый коридор" более доступным для субъектов МСБ - Орхан Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Необходимо пересмотреть процедуры, чтобы сделать использование "зеленого коридора" более доступным для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орхан Мамедов на мероприятии на тему "Таможенные реформы: вызовы и возможности".

По его словам, в целях информирования о новых правилах и механизмах в таможенной сфере, а также обсуждения других вопросов Агентство через различные платформы регулярно проводит ряд мероприятий вместе с представителями Государственного таможенного комитета.

"Для изучения трудностей, с которыми сталкиваются субъекты МСБ, в 2022 году с участием соответствующих госорганов, в том числе ГТК, представителей и субъектов предпринимательства, были проведены 6 отраслевых встреч и просветительских мероприятий, в которых приняли участие в общей сложности около 200 субъектов предпринимательства, были даны ответы на интересующие их вопросы, ряд поднятых обращений был зарегистрирован на месте для рассмотрения. В то же время сотрудники таможенных органов принимали активное участие в мероприятиях Общественного совета при Агентстве по различным направлениям", - сказал Мамедов.

Говоря о трудностях, с которыми в некоторых случаях сталкиваются предприниматели, в частности в связи с возмещением части заявленной стоимости из-за невозможности представить документацию на испортившуюся продукцию после экспорта продовольственных товаров, в основном фруктов и овощей, и по другим вопросам деятельности, то, по его мнению, было бы лучше изучить прогрессивный опыт, предлагаемый в международной практике для внедрения регуляторных механизмов в этой области. Кроме того, в некоторых случаях в отношении как импортной, так и экспортной продукции применяются цены выше фактической, что дополнительно приводит к возникновению споров с налоговыми органами. В связи с этим, по словам Мамедова, можно рассмотреть возможность использования упрощенных инструментов, основанных на международном опыте.

"Также одним из вопросов, привлекающих внимание, является упрощение доступа МСБ к таможенным услугам. Считаю, что необходимо пересмотреть процедуры, чтобы сделать использование услуг "зеленого коридора" более доступным для субъектов малого и среднего бизнеса. Также хотел бы отметить, что с целью укрепления отношений между государственным и частным секторами в Общественном совете при агентстве представлена соответствующая ассоциация, объединяющая представителей таможни. Эта ассоциация будет поддерживать эффективную деятельность в налаживании оперативных контактов предпринимателей с таможенными органами и тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами", - добавил Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)