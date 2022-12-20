Карты ABB Miles теперь со скидкой 50%

Самое время приобрести карты ABB Miles, предназначенные для любителей путешествий. В рамках кампании, которая продлится по 15 января, карты ABB Miles Standard можно приобрести со скидкой 50%. Скидка доступна как при заказе карт онлайн, так и при покупке карты в филиалах банка. Также, согласно условиям кампании, при заказе карты ABB Miles, клиент, потративший с карты 2500 манатов в течение 90 дней, получает 2500 приветственных миль. Приветственные мили клиентов, сумма покупок которых не будет соответствовать указанным требованиям, будут рассчитываться по стандартной ставке.

Карты ABB Miles позволяют набирать бонусные мили за безналичные платежи. Накопленные мили можно обменивать на бесплатные авиабилеты или на проживание в отелях. Обмен миль возможен как для внутренних, так и международных поездок. Мили, заработанные с помощью ABB Miles, действительны для всех авиакомпаний и отелей. Держатели карты могут управлять милями посредством личного кабинета. С правилами и условиями начисления миль можно ознакомиться здесь. Карты ABB Miles можно заказать здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.