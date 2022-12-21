Обновления PwC в Азербайджане в налоговой и правовой сфере по 2023 году (ФОТО)

20 декабря 2022 года, PwC в Азербайджане провела в отеле Four Seasons Hotel Baku Ежегодную сессию по повышению уровня налоговой и юридической осведомлённости (Annual Tax and Legal Awareness Session), цель которой заключалась в том, чтобы проинформировать наших клиентов о недавних и предстоящих поправках к налоговым и юридическим нормам и правилам в Азербайджанской Республике.

Сессия прошла под руководством профессиональных специалистов PwC, которые рассказали об изменениях в Налоговом кодексе, новых международных стандартах, изменениях в системе отчетности и поправках в инвестиционном законодательстве в 2023 году.

«Несмотря на то, что объем изменений, ожидаемых в Налоговом кодексе в этом году, был невелик, эти изменения крайне важны для экономики по двум направлениям — поощрение инвестиций и присоединение к Инклюзивной структуре ОЭСР (OECD Inclusive Framework), что является значительным шагом на пути к борьбе с уклонением от уплаты налогов, повышению согласованности с международными налоговыми правилами и обеспечению прозрачной налоговой среды в стране», - отметила руководитель по интегрированному налогообложению PwC в Азербайджане Гюнель Садиева.

Сессия была проведена специалистами PwC в области налогообложения и права, включая экспертов группы интегрированного налогообложения Гюнель Садиеву, Джавида Алиева, Руфата Шахбазова и Тахмину Аббасову, экспертов по налоговой отчетности и стратегии Эльнура Мамедова, Рену Гаджиеву и Атакиши Надирова, а также экспертов юридической команды Нармин Насибову и Гюльнар Зульфигарову.

В мероприятии приняли участие более 120 специалистов из различных отраслей промышленности, в том числе генеральные директора, финансовые директора, менеджеры по налогообложению, праву и управлению персоналом. Ежегодная сессия по повышению уровня налоговой и юридической осведомлённости PwC – это семинар, посвященный тенденциям и проблемам в области налогообложения и верховенства права в Азербайджане. Он предназначен для представителей предприятий любого масштаба и представляет собой платформу для обмена мнениями по поводу

нормативно-правовой базы и налогового законодательства и мер, предпринимаемых в данных областях.