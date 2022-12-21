«Клиенты всегда знают, что они находятся в центре мыслей и действий команды AccessBank-а.» Интервью с Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank

- Г-жа Хагманн, какое социальное влияние, по Вашему мнению, оказал AccessBank на экономику Азербайджана за свою 20-летнюю историю?

- Сегмент ММСП (микро, малые и средние предприятия) является движущей силой экономики и делает ее более устойчивой в кризисных ситуациях. Поэтому крайне важно предоставлять надлежащие финансовые услуги этому сегменту.

AccessBank был основан в Азербайджане 20 лет назад с целью помочь ММСП иметь доступ к финансам,- тем самым развивая более инклюзивную финансовую систему в стране. AccessBank сыграл решающую роль в развитии здорового и стабильного сегмента ММСП, предоставляя бизнесам специализированные финансовые продукты. Сегодня банк обладает обширными знаниями и многолетним опытом обслуживания малых предприятий, нуждающихся в индивидуальной финансовой поддержке. Сотрудники банка постоянно работают над тем, чтобы понять меняющиеся нужды и запросы своих клиентов и внедрять инновационные банковские продукты,- что особенно важно в нынешние времена, несущие множество изменений.

Своими услугами AccessBank, с одной стороны, способствует более устойчивой экономике, включая микро- и малые предприятия в финансовую систему. С другой стороны, банк поддерживает эти предприятия в создании новых рабочих мест и стабильного дохода для разных слоев населения.

- В своей работе AccessBank, помимо прочего, работает в соответствии с определенными Целями ООН в области устойчивого развития. Как Вы думаете, почему это важно и почему финансовое учреждение должно уделять этому особое внимание?

- Цели Устойчивого Развития (ЦУР) были приняты Организацией Объединенных Наций в 2015 году как всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, защите окружающей среды и обеспечению того, чтобы к 2030 году все люди жили в мире и процветании.

Если мы хотим достичь этих очень амбициозных целей - а у нас осталось всего 8 лет - каждый человек и каждое учреждение должны внести свой посильный вклад. AccessBank полностью осознает свою корпоративную ответственность и вносит свой вклад разными способами.

Основной целью работы AccessBank является предоставление финансовых услуг ММСП, и, таким образом, Банк вносит свой вклад в претворение в жизнь Цели № 8 - которая заключается в содействии экономическому росту и создании рабочих мест. Каждое рабочее место, включая и самозанятых индивидуальных предпринимателей, является источником дохода и ведет к улучшению условий жизни, поэтому услуги нашего банка также косвенно способствуют достижению Цели № 1, которая заключается в искоренении бедности.

Кроме того, существует множество других банковских услуг, предлагаемых AccessBank, которые ведут к достижению еще нескольких Целей. Первое - благодаря своим банковским продуктам для сельского хозяйства, преследуются цели, касающиеся сокращения голода и неравенства (№ 2 и 10).

Второе - AccessBank своими услугами активно способствует развитию женского предпринимательства в Азербайджане, таким образом, способствуя достижению Цели № 5, которая касается расширения прав и возможностей женщин. Недаром AccessBank в очередной раз оказался первопроходцем, став первым банком Азербайджана, присоединившимся к инициативе ООН о Принципах Расширения Прав и Возможностей Женщин (WEPs) - глобальному договору, призывающему организации продвигать гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин как в самой организации, так и среди ее клиентов и партнеров.

- Каковы Ваши ожидания от AccessBank в ближайшие 15 лет?

- Я думаю, что всем секторам экономики, и особенно - банковскому сектору, необходимо идти в ногу с постоянно изменяющейся средой и новыми требованиями, и потребностями партнеров и клиентов. Именно поэтому я считаю, что такие динамичные организации, как AccessBank, как никогда необходимы для поддержки как ММСП, так и розничного сегментов в Азербайджане.

Уже сегодня AccessBank имеет идеальную инфраструктуру для выполнения этой роли. Во-первых, в банке работает высококвалифицированный персонал, увлеченный своей работой и стремящийся обслуживать своих клиентов наилучшим образом. Во-вторых, AccessBank отличается лучшими стандартами корпоративного управления и прозрачности.

Клиенты всегда знают, что они находятся в центре мыслей и действий команды AccessBank-а. Постоянное обновление продуктовой линейки и цифровизация нацелены на еще лучшее обслуживание клиентов; в то же время команда банка не забывает и об обеспечении систем безопасности и защиты данных.