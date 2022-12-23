Основные работы на первой платной автодороге Азербайджана будут завершены до конца года (Дополнено)

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Об этом в пятницу сообщил Trend руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Он отметил, что большая часть работ на дороге завершена.

"Работы по асфальтированию покрытия на большей части дороги уже выполнены, а в основной части будут завершены к концу года. Определенные работы будут завершены в первом полугодии следующего года", - добавил он.

Наджафли отметил, что на дороге уже завершено строительство въездных и выездных пунктов, установлены платежные терминалы и турникеты.

Напомним, что строящаяся автодорога Баку-Губа-граница России станет первой платной скоростной автомагистралью в стране.

(Перевод: Нубар Кулузаде)