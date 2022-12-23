Основные работы на первой платной автодороге Азербайджана будут завершены до конца года (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 10:27)
Об этом в пятницу сообщил Trend руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
Он отметил, что большая часть работ на дороге завершена.
"Работы по асфальтированию покрытия на большей части дороги уже выполнены, а в основной части будут завершены к концу года. Определенные работы будут завершены в первом полугодии следующего года", - добавил он.
Наджафли отметил, что на дороге уже завершено строительство въездных и выездных пунктов, установлены платежные терминалы и турникеты.
Напомним, что строящаяся автодорога Баку-Губа-граница России станет первой платной скоростной автомагистралью в стране.
(Перевод: Нубар Кулузаде)