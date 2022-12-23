Разрабатывается совместный с госструктурами проект в области кибербезопасности – Турал Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы получаем предложения из зарубежных стран для поддержки кибербезопасности, особенно из Украины.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил журналистам начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

По его словам, эти предложения не принимаются.

"В настоящее время разрабатывается совместный с отечественными госструктурами проект в области кибербезопасности", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)