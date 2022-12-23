Началась подача воды в Шушу из альтернативного источника (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается проект по реконструкции систем питьевого водоснабжения города Шуша.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на "Азерсу".

Согласно информации координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, началась подача воды в город из альтернативного источника воды, созданного с целью обеспечения города стабильной и качественной питьевой водой.

Отмечено, что в соответствии с заказом ОАО "Азерсу" вблизи села Дашалты, на реке Зарыслы построена плотина емкостью 25 тысяч кубометров. Параллельно со строительством плотины на территории со сложным рельефом были проведены работы по строительству современной насосной станции высокого давления и трубопровода протяженностью 2,6 километра для транспортировки воды в город. Насосная станция уже запущена, и вода, взятая из источника, поднимается в существующие резервуары в городе Шуша и оттуда передается в городскую сеть.

На насосной станции установлено 4 агрегата, производительность каждого из которых составляет 105 кубометров в час. В настоящее время два агрегата эксплуатируются в соответствии с потребностями города. Вода, собираемая с водоотливной плотины, насосами под давлением 26-27 атмосфер транспортируется на склады, расположенные в городе Шуша, откуда подается в сеть. Таким образом, объекты, гостиницы и другие предприятия общепита в городе, жилые дома и административные здания государственных учреждений обеспечиваются питьевой водой 24 часа в сутки.

Отметим, что на источниках Кичик Кирс и Зарыслы, являющихся источниками питьевой воды города Шуша, в зимние и летние месяцы наблюдается снижение. Созданный альтернативный источник рассчитан на непрерывное снабжение города питьевой водой.

Отметим, что после освобождения от армянской оккупации города Шуша за короткое время были восстановлены поврежденные участки магистральных водопроводов Кичик Кирс-Шуша и Зарыслы-Шуша, 25 ноября 2020 года была обеспечена подача воды в город из источника Кичик Кирс, а 20 декабря - из источника Зарыслы, проведены работы по регулированию внутригородской сети. В настоящее время со стороны ОАО "Азерсу" организовано бесперебойное обслуживание в сфере водообеспечения в городе Шуша, Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском районах и поселке Гадрут.

(Перевод: Нубар Кулузаде)