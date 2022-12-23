Названы работы по восстановлению водохозяйственных комплексов на освобожденных территориях Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За счет средств, выделенных на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, начат ряд работ, таких как ремонтно-восстановительные работы на водохранилищах Суговушан емкостью 5,86 млн кубометров в Тертере, Хачинчай - 23 млн кубометров в Агдаме, трех водохранилищ общей емкостью 15,5 млн кубометров в Физули. Также начаты реконструкция и восстановление водохранилищ и магистральных каналов на Кенделенчай, а также левобережного канала Тертерчай протяженностью 20,2 км.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал советник председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Асад Ширинов.

Он отметил, что начались работы по подготовке технико-экономических обоснований и проектной документации по восстановлению мелиоративных и водохозяйственных комплексов Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

"Наряду с этим, продолжаются работы по строительству магистрального канала водохранилища «Гыз галасы» протяженностью 56 километров, подготовке проектной документации водохранилища Хакаричай емкостью 67 миллионов кубометров в Лачинском районе, а также ведется подготовка проектной документации Баргюшадчайского водохранилища емкостью 67 миллионов кубометров на территории Губадлинского района. Началось выполнение работ по строительству Забухчайского водохранилища и магистральных трубопроводов емкостью 26,7 миллиона кубометров, расположенных на территории Лачинского района, с целью обеспечения водой сельскохозяйственных угодий, расположенных на правом и левом берегах реки Хакари", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)