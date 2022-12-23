Увеличился уровень воды в реках Азербайджана, впадающих в Куру (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Средний расход воды в реке Кура в пункте Гырагкесемен составил 229 м3/с, что на 25-30 процентов больше, чем в 2021 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель руководителя Национальной службы по гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев.

Он отметил, что увеличился по сравнению с 2021 годом и уровень воды в реках на территории страны, впадающих в Куру. Тем самым, несмотря на то, что в этом году увеличился объем воды, забранной из Мингячевирского водохранилища через Верхне-Ширванский и Верхне-Карабахский каналы для удовлетворения высокой потребности в оросительной воде, объем воды в реке Кура составил 3636 млн кубических метров, что превышает прошлогодний показатель (3030 млн м3).

Вердиев отметил, что среднегодовой расход воды на участке Кура-Евлах ниже Мингячевирского водохранилища составил 128 м3/сек, на участке Зардаб - 144 м3/сек, а на участке Сурра - 115 м3/сек, что несколько выше прошлогодних показателей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)