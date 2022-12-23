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За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)

Экономика Материалы 23 декабря 2022 16:01 (UTC +04:00)
За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - За пассажирами рейса Сингапур-Лондон авиакомпании Qantas Airways, самолет которой совершил аварийную посадку в бакинском аэропорту, прилетит другое воздушное судно, передает в пятницу Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

До прилета самолета пассажиры рейса будут размещены в отеле.

Напомним, что сегодня утром двухпалубный лайнер авиакомпании Airbus A380 совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за сработавшего датчика задымления в его грузовом отсеке.

Отметим, что капитан лайнера A380 подал сигнал о посадке в бакинском аэропорту, находясь в воздушном пространстве над территорией Грузии.

Бакинский аэропорт является одним из немногих в мире, оснащенным необходимым оборудованием для обслуживания данного типа самолета и взлетно-посадочной полосой, которая готова принять такой большой лайнер.

Примечательно, что это не первый случай, когда экипажи A380 запрашивают аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)
За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)
За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)
За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)
За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)
За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)
За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)
За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)
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