Большая часть реконструируемого участка дороги Баку-Губа-граница с РФ введена в эксплуатацию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана завершена большая часть работ по реконструкции в соответствии с поручением главы государства деформировавшегося участка автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией в направлении Губа-Баку. Реконструированный участок сегодня был сдан в эксплуатацию.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в церемонии сдачи в эксплуатацию реконструированного участка магистральной дороги приняли участие председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, заместитель председателя правления Аваз Годжаев, руководитель аппарата агентства Ильгар Ахмедов и другие должностные лица.

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в сжатые сроки были проведены масштабные работы по обеспечению безопасного использования указанной дороги. В соответствии со "Строительными нормами и правилами" было уложено новое асфальтобетонное покрытие необходимой толщины. На готовом к эксплуатации участке были установлены дорожные знаки, информационные щиты, сигнальные столбы. Для качественного и краткосрочного завершения масштабных работ по реконструкции в установленные сроки на территорию было привлечено необходимое количество живой силы и техники.

В настоящее время на оставшемся небольшом участке дороги продолжаются работы по реконструкции, которые планируется полностью завершить в ближайшие дни.

В результате проведения указанных работ по реконструкции полностью устранены проблемы, препятствующие беспрепятственному и безопасному движению автотранспорта на указанном участке автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)