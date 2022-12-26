ТуранБанк совместно с «ASAN Письмо» провели акцию (ФОТО)

Придерживаясь принципов социально ответственного банкинга, ТуранБанк исполнил пожелания малообеспеченных детей, в том числе детей шехидов и ветеранов, подписав очередную благотворительную акцию по случаю Нового года.

В рамках проекта сотрудники банка вместе с волонтерами ASAN отправились на встречу с детьми, которые написали свои пожелания через «ASAN Письмо» и вручили детям различные подарки в соответствии с их пожеланиями. В рамках указанного социального проекта Банк порадовал маленьких жителей Губинского города и сел Старый Хачмаз, Гюлалан Хачмазского района.

Следует отметить, что ТуранБанк постоянно фокусирует внимание и поддерживает уязвимые группы в рамках программы корпоративной социальной ответственности. Наш банк всегда принимает активное участие в инициативах по защите семей наших шехидов, ветеранов и удовлетворению их потребностей. Придерживаясь этой традиции, наш Банк вместе с Волонтерами AСАН и Фондом «ЯШАТ» регулярно сотрудничает в социальных проектах.

ТуранБанк продолжит свои проекты по поддержке уязвимых групп, и продолжит проводить кампании по удовлетворению потребностей уязвимых групп.

ТуранБанк

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