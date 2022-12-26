Новая кампания от Халг Банк: получи XalqKart бесплатнo!

В предверии Нового года Халг Банк запускает новую кампанию! Клиенты, заказавшие XalqKart PETROL или XalqKart CASHBACK в период с 26 декабря по 31 января, получат обратно 15 манат, уплаченные за карту. Для этого необходимо совершить по карте безналичные операции на общую сумму 100 манат. Последняя дата , когда можно осуществить безналичный платеж по карте – 28 февраля . Кешбек на сумму 15 манатов возвращается первой 1000-и приобретенных карт, выполнивших требование условий кампании.

XalqKart Petrol выдается сроком на три года и владельцы данной карты получают Oil-бонусы в размере 3-х % за любую безналичную операцию, совершенную в торговых обьектах и объектах сфер обслуживания, как в стране, так и за рубежом, и до 40 % при оплате в партнерской сети Банка. Заработанные Oil-бонусы обмениваются на топливо на всех автозаправочных пунктах самой широкой сети заправок Azpetrol. Таким образом, клиенты совершая ежедневные покупки могут экономить на расходе топлива для автомобилей.

XalqKart Cashback — это платежная карта, представленная сроком на 3 года, в 4 валютах (AZN/ USD/ EUR/ GBP), благодаря которой клиенты получают кэшбэк на выгодных условиях при совершении различных покупок. Ежедневные покупки и безналичные платежи, осуществляемые этой картой позволяют заработать 2 %, а платежи в партнерской сети Банка до 40% кэшбэка.

Кроме того, карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback в манатах позволяют клиентам ежемесячно получать дополнительный процентный доход 2 % на остаток на карточном счете, а также бесплатно обналичивать средства в банкоматах Халг Банка и пополнять баланс.

XalqKart можно заказать онлайн, либо в филиалах Халг Банка. Более подробную информацию о XalqKart можно получить перейдя по ссылкам: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/karti