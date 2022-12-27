В Азербайджане спортивные денежные призы до 50 тысяч манатов освобождаются от налогов (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в )15:02

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане спортивные денежные призы размером до 50 тысяч манатов освобождаются от налогообложения.

Об этом в вторник Trend сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно изменению, предусмотренному в Налоговом кодексе на 2023 год, от подоходного налога будет освобождена часть денежных призов в размере до 50 тысяч манатов, присуждаемых организаторами соревнований призерам международных, межгосударственных спортивных соревнований, а также присуждаемых в денежной форме республиканскими спортивными федерациями и спортивными клубами в связи с внутригосударственными спортивными соревнованиями.

Согласно действующей редакции статьи 102.1.15 Налогового кодекса, освобождается от подоходного налога стоимость призов до 4000 манатов, полученных в денежной форме на международных соревнованиях и конкурсах, и до 200 манатова на республиканских, городских, районных соревнованиях и конкурсах. Изменение связано с тем, что за прошедший период стоимость призов, присуждаемых в денежной форме в связи с международными, межгосударственными, а также внутригосударственными спортивными соревнованиями, значительно возросла, а отмеченные суммы льгот давно не менялись.

Следует отметить, что одним из основных направлений социальной политики государства является развитие спорта и служение Родине в различных сферах. На основании этого в Налоговый кодекс было внесено положение, предусматривающее предоставление соответствующих льгот, связанных со спортивными соревнованиями, начиная со следующего года в целях развития физической культуры и спорта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)