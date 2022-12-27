Халг Банк отмечает 18-летие!

БАКУ/Trend/ - Сегодня исполняется 18 лет со дня основания ОАО «Халг» Банка. Именно в этот день - 27 декабря 2004 года Халг Банк получил лицензию Центрального Банка Азербайджанской Республики.

Халг Банк уверенно занимает позиции среди ведущих банков страны, являясь надежным партнером для своих клиентов.

На протяжении всех этих лет главными ценностями при сотрудничестве с партнерами и клиентами являются честность, доверие, уважение и оперативность.

Создание стабильной клиентской базы путем предоставления современных и удобных услуг является основной задачей Банка.

В течение 18 лет Халг Банк активно участвовал в культурно-социальных проектах, проделав важную работу по сохранению культурного наследия нашего народа и его передаче будущим поколениям.

В рамках проекта «Халг Аманаты» , который Банк осуществляет с 2010 года, было выпущено и представлено общественности 22 издания, посвященные талантливым представителям нашего народа.

ОАО «Халг» Банк поздравляет соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и наступающим Новым 2023 годом!