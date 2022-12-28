В Каспийском морском пароходстве состоялся аукцион

БАКУ /Trend/ - В административном здании ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялся аукцион по размещению облигаций ЗАО.

Как сообщает в среду Trend, размещены сто тысяч облигаций номинальной стоимостью одна тысяча долларов каждая на сумму сто миллионов долларов со сроком обращения пять лет, по годовой ставке шесть процентов.

Было отмечено, что основной целью размещения облигаций служит расширение деятельности ASCO, а также развитие судоходства.

Андеррайтером размещения выступило ЗАО PASHA Kapital.

Отметим, что доходы по облигациям будут выплачиваться два раза в год, через каждые шесть месяцев.