Названы приоритеты дальнейшего развития Каспийского морского пароходства

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) нацелено развиваться в четырех приоритетных направлениях.

Об этом сказал председатель правления ASCO Рауф Велиев.

По его словам, речь о создании прозрачной системы корпоративного управления, внедрении международной практики и защита окружающей среды, развитии и подготовки местных кадров, а также расширение географии и видов услуг.

«Для достижения этих целей будут предприняты шаги по привлечению в ЗАО местных специалистов, в соответствии со стратегией ASCO», - отметил он.

Велиев сообщил, что в области цифовизации ведутся большие работы.

«Так, например, с первого января будет запущена платформа myasco.az. Эта платформа позволит обеспечить всей необходимой информацией. Также, ожидается сдача в эксплуатацию музеев и других объектов ЗАО», - добавил он.

Напомним, что 28 декабря в ASCO состоялся аукцион по размещению облигаций ЗАО. Были размещены сто тысяч облигаций номинальной стоимостью одна тысяча долларов каждая на сумму сто миллионов долларов со сроком обращения пять лет, по годовой ставке шесть процентов.