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ЕБРР готов выделить 100 млн долларов на развитие морского пароходства – ASCO

Экономика Материалы 28 декабря 2022 13:13 (UTC +04:00)
ЕБРР готов выделить 100 млн долларов на развитие морского пароходства – ASCO

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов профинансировать развитие морского пароходства ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам председатель правления ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев.

По его словам, первичное соглашение в о выделении ASCO кредита в размере 100 миллионов долларов уже достигнуто.

«Возможное кредитование нашего ЗАО будет осуществляться без государственной гарантии. В случае необходимости, эта сумма может быть и увеличена», - сказал он.

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