ЕБРР готов выделить 100 млн долларов на развитие морского пароходства – ASCO

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов профинансировать развитие морского пароходства ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам председатель правления ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев.

По его словам, первичное соглашение в о выделении ASCO кредита в размере 100 миллионов долларов уже достигнуто.

«Возможное кредитование нашего ЗАО будет осуществляться без государственной гарантии. В случае необходимости, эта сумма может быть и увеличена», - сказал он.