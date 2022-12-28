Разрабатываются специальные подходы к деятельности граждан Азербайджана на освобожденных территориях – Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Главная ценность МСБ для экономики любой страны, в том числе и Азербайджана, заключается в том, что они обеспечивают гибкость, трудовую занятость и стабильность экономики.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии вручения премии «Dayaq».

По его словам, разрабатываются специальные подходы к деятельности любого гражданина Азербайджана на освобожденных территориях.

"Роль МСБ в диверсификации страны неоценима. Десятки предпринимателей уже работают на освобожденных территориях. Льготы, которые будут применяться с первого января, проекты, предусмотренные на освобожденных территориях, рассчитаны именно на то, чтобы экономическая активность была стабильной и рентабельной. Стоит отметить, что в 2023 году мы станем свидетелями запуска многих новых проектов", - сказал он.