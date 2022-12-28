БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) может выпустить облигации еще на 50 миллионов долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам председатель правления ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев.

По его словам, соответствующий мандат компания уже имеет.

Напомним, что 28 декабря в ASCO состоялся аукцион по размещению облигаций ЗАО. Были размещены сто тысяч облигаций номинальной стоимостью одна тысяча долларов каждая на сумму сто миллионов долларов со сроком обращения пять лет, по годовой ставке шесть процентов.