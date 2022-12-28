Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

ASCO может выпустить облигации еще на 50 миллионов долларов

Экономика Материалы 28 декабря 2022 13:21 (UTC +04:00)
ASCO может выпустить облигации еще на 50 миллионов долларов

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) может выпустить облигации еще на 50 миллионов долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам председатель правления ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев.

По его словам, соответствующий мандат компания уже имеет.

Напомним, что 28 декабря в ASCO состоялся аукцион по размещению облигаций ЗАО. Были размещены сто тысяч облигаций номинальной стоимостью одна тысяча долларов каждая на сумму сто миллионов долларов со сроком обращения пять лет, по годовой ставке шесть процентов.

Лента

Лента новостей

Читать все новости