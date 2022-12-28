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Названа годовая процентная ставка по кредиту ЕБРР для ASCO

Экономика Материалы 28 декабря 2022 14:17 (UTC +04:00)
Названа годовая процентная ставка по кредиту ЕБРР для ASCO

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Годовая процентная ставка кредита Европейского банка реконструкции и развития, которым может воспользоваться ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), может составить порядка пяти процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам председатель правления ASCO Рауф Велиев.

По его словам, окончательное решение по вопросу получения ЗАО кредита еще не принято.

Отметим, что ЕБРР предложил ASCO кредит в размере 100 миллионов долларов на развитие деятельности.

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